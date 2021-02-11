Новый вокзал на востоке Москвы откроют 1 мая

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Новый железнодорожный вокзал «Восточный» в составе ТПУ «Черкизово» введут в строй 1 мая.



В ходе осмотра строительства мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что новый железнодорожный вокзал для поездов как ближнего, так и дальнего следования, строится в Москве впервые за последние 100 лет.



На новый вокзал планируется перевести 27 пар поездов, которые сейчас следуют до Курского вокзала. В том числе «Ласточки» и «Стрижи» следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново, а также транзитные поезда, которые следуют из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Новороссийск, Челябинск и другие города.



Собянин также отметил, что подъезд поездов к новому вокзалу будет осуществляться по третьему транзитному пути МЦК, поэтому ввод в строй вокзала никак не скажется на расписании движения поездов МЦК.



Новый вокзал строится в соответствии со всеми современными требованиями. Он будет хорошо освещен, проект предусматривает создание безбарьерной среды, на вокзале будут обустроены зал повышенной комфортности, комната матери и ребенка, камера хранения, также на вокзале будет работать бесплатный Wi-Fi.



Вокзал «Восточный» разгрузит Курский вокзал и участок Каланчевская — Курская, где в будущем пойдут поезда МЦД-2 и МЦД-4. Кроме того, благодаря возможности пересадки на МЦК, пассажиры смогут быстрее добираться до московских аэропортов.