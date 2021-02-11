 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     11.02.2021 16:44

Новый вокзал на востоке Москвы откроют 1 мая

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  железные дороги  вокзалы  вокзал Восточный 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Новый железнодорожный вокзал «Восточный» в составе ТПУ «Черкизово» введут в строй 1 мая.

В ходе осмотра строительства мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что новый железнодорожный вокзал для поездов как ближнего, так и дальнего следования, строится в Москве впервые за последние 100 лет.

На новый вокзал планируется перевести 27 пар поездов, которые сейчас следуют до Курского вокзала. В том числе «Ласточки» и «Стрижи» следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново, а также транзитные поезда, которые следуют из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Новороссийск, Челябинск и другие города.

Собянин также отметил, что подъезд поездов к новому вокзалу будет осуществляться по третьему транзитному пути МЦК, поэтому ввод в строй вокзала никак не скажется на расписании движения поездов МЦК.

Новый вокзал строится в соответствии со всеми современными требованиями. Он будет хорошо освещен, проект предусматривает создание безбарьерной среды, на вокзале будут обустроены зал повышенной комфортности, комната матери и ребенка, камера хранения, также на вокзале будет работать бесплатный Wi-Fi.

Вокзал «Восточный» разгрузит Курский вокзал и участок Каланчевская — Курская, где в будущем пойдут поезда МЦД-2 и МЦД-4. Кроме того, благодаря возможности пересадки на МЦК, пассажиры смогут быстрее добираться до московских аэропортов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  железные дороги  вокзалы  вокзал Восточный 

Возврат к списку

Лента новостей

17:31 В мире С 1 марта Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам

16:44 Город (Москва и область) Новый вокзал на востоке Москвы откроют 1 мая

15:50 Происшествия МВД сообщило о 90 уголовных делах по итогам незаконных акций в январе и феврале

14:49 Мнения Инфекционист рассказал, когда можно будет отменить масочный режим в Москве

13:50 В России Генпрокуратура, МВД и СК предостерегли граждан от участия в незаконных акциях

Актуальные материалы

01:12 Общество Бюро МГК КПРФ опубликовало предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму по Москве

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru