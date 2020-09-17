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Город (Москва и область)     17.09.2020 14:25

О включении отопления в Подмосковье можно будет узнать онлайн

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Теги:  Московская область  Подмосковье. отопление  сервисы  онлайн-сервисы 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Жители Московской области смогут узнать о включении отопления в домах онлайн, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Подмосковья.

В сервисе «Интерактивная карта плановых отключений», через который можно узнать об отключениях горячей воды, до конца недели появится новая функция, с помощью которой можно будет узнать, когда в дом подадут отопление. Название сервиса изменится он будет называться «Карта ресурсообеспечения МКД3». Обновленный сервис позволит не только узнать онлайн когда включат отопление, но и подписаться на рассылку уведомлений, которые будут приходить на электронную почту или в Telegram.

Пробные топки начались в Подмосковье 15 сентября. Согласно закону, отопление в Подмосковье включают, когда среднесуточная температура на улице в течение 5 дней не поднимается выше 8 градусов тепла.


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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье. отопление  сервисы  онлайн-сервисы 

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