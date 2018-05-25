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Город (Москва и область)     25.05.2018, 12:14

Объединенная база ГИБДД и страховщиков появится в Москве

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Теги:  ГИБДД  страхование  база данных 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Единая база, объединяющая информацию ГИБДД и страховщиков в ближайшее время появится в Москве, сообщали журналистам глава ГИБДД Миахаил Чернов.

По словам Чернова, сейчас база дорабатывается, определяется корректность и прозрачность информации.


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Теги: 
ГИБДД  страхование  база данных 

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