24 мая. Mossovetinfo.ru – Единая база, объединяющая информацию ГИБДД и страховщиков в ближайшее время появится в Москве, сообщали журналистам глава ГИБДД Миахаил Чернов.



По словам Чернова, сейчас база дорабатывается, определяется корректность и прозрачность информации.