19 июня. Mossovetinfo.ru – Все объекты культурного наследия Москвы до конца 2020 года будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
Сообщается, что в 2019 году в ЕГРН будет внесено не менее 75% объектов культурного наследия Москвы, а полностю работу завершат в следующем году.
Всего в Москве насчитывается более 5 тысяч объектов культурного наследия, из них 250 – федерального значения. Внесение в реестр позволяет юридически защитить памятники истории и культуры от любой деятельности, которая может повредить их сохранности. Кроме того, при внесении в реестр уточняются границы территорий и охранных зон объектов культурного наследия. Это позволяет избежать нарушений при планировании развития территорий города.
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