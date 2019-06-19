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Город (Москва и область)     19.06.2019 11:32

Объекты культурного наследия Москвы внесут в реестр недвижимости до конца 2020 года

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Теги:  объекты культурного наследия  Росреестр 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Все объекты культурного наследия Москвы до конца 2020 года будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Сообщается, что в 2019 году в ЕГРН будет внесено не менее 75% объектов культурного наследия Москвы, а полностю работу завершат в следующем году.

Всего в Москве насчитывается более 5 тысяч объектов культурного наследия, из них 250 – федерального значения. Внесение в реестр позволяет юридически защитить памятники истории и культуры от любой деятельности, которая может повредить их сохранности. Кроме того, при внесении в реестр уточняются границы территорий и охранных зон объектов культурного наследия. Это позволяет избежать нарушений при планировании развития территорий города.


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Теги: 
объекты культурного наследия  Росреестр 

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