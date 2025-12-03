 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     08.12.2025 06:27

Облачная погода и до плюс 2 ожидается в Москве и области 8 декабря

08 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода и до 2 градусов тепла ожидаются днем в Москве и Московской области в понедельник, 8 декабря. Также из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности на двое суток. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с, – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Также с 21:00 мск понедельника, 8 декабря, до 21:00 мск среды, 10 декабря в связи с опасностью образования на дорогах местами гололедицы объявлен желтый погодный уровень.

