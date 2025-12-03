Другие материалы
Город (Москва и область)
08.12.2025, 06:27
Облачная погода и до плюс 2 ожидается в Москве и области 8 декабря
08 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода и до 2 градусов тепла ожидаются днем в Москве и Московской области в по...
Город (Москва и область)
03.12.2025, 22:15
Запрещать самокаты и другие СИМ в Москве не будут ради услуг курьеров – Собянин
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 80% москвичей пользуются услугами курьеров, в том числе поэтому власти не планиру...
Город (Москва и область)
03.12.2025, 21:40
Москомархитектуру объединили с Департаментом градостроительной политики Москвы
3 декабря — Mossovetinfo.ru — В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы Прав...