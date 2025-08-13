Другие материалы
18.08.2025, 08:15
Облачно и до 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник
18 августа — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь и от 16 до 18 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, - сообщает...
16.08.2025, 04:40
16-17 августа из-за ремонта перекроют движение на Тверской и 1-й Тверской-Ямской - схема
16 августа — Mossovetinfo.ru — До 05:00 мск 18 августа участок Тверской улицы от Бульварного кольца до Триумфальной площ...
13.08.2025, 11:37
Собянин открыл в новом российском мессенджере MAX собственный канал
13 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин и городской портала mos.ru открыли в новом российском мессендж...