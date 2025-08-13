Облачно и до 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

18 августа — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь и от 16 до 18 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, - сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.



В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 14 до плюс 19 градусов.



В ночь на вторник температура может опуститься в Москве до плюс 11 градусов, в Московской области, - .до плюс 9 градусов.



На текущей неделе в Московском регионе, по прогнозам синоптиков, ожидается в дневное время дождливая погода и температура ниже 20 градусов.