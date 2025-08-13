 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     18.08.2025 08:15

Облачно и до 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

18 августа — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь и от 16 до 18 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, - сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 14 до плюс 19 градусов.

В ночь на вторник температура может опуститься в Москве до плюс 11 градусов, в Московской области, - .до плюс 9 градусов.

На текущей неделе в Московском регионе, по прогнозам синоптиков, ожидается в дневное время дождливая погода и температура ниже 20 градусов.

x

Карта места

