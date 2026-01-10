 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     18.01.2026 08:45

Облачность и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье

Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

18 января — Mossovetinfo.ru — Облачность, без осадков и температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. В Московской области - до 14 градусов мороза. б этом сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Ветер западный, 4-9 м/с.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 11 до минус 9 градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 14 до минус 9 градусов.

В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься в Москве до минус 11, в области, - до минус 14 градусов.

Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

