Облачность и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье

18 января — Mossovetinfo.ru — Облачность, без осадков и температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. В Московской области - до 14 градусов мороза. б этом сообщает Гидрометцентр России.



Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Ветер западный, 4-9 м/с.



Днем температура воздуха в городе составит от минус 11 до минус 9 градусов.



В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 14 до минус 9 градусов.



В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься в Москве до минус 11, в области, - до минус 14 градусов.