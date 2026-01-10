Другие материалы
Город (Москва и область)
18.01.2026, 08:45
Облачность и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье
18 января — Mossovetinfo.ru — Облачность, без осадков и температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве в воскресе...
Город (Москва и область)
17.01.2026, 10:31
Цена предложения квартир в московских новостройках за год выросла на 29% - «Коммерсантъ»
17 января — Mossovetinfo.ru — Стоимость первичного жилья (цена предложения) в «старой» Москве за 2025 год выросла на ре...
Город (Москва и область)
10.01.2026, 05:58
Из-за похолодания в Москве работа системы отопления переходит на повышенный режим – Бирюков
10 января — Mossovetinfo.ru — Работа системы обеспечения теплом плавно переходит на повышенный режим из-за похолода...