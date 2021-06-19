Обновление поездов на Кольцевой линии завершено

19 июня. Mossovetinfo.ru – Обновление поездов на Кольцевой линии московского метро завершено. Об этом сообщает департамент транспорта. Теперь на кольцевой линии курсируют поезда «Москва-2020» — 35 составов.



В сообщении также отмечается, что продолжение обновление поездов на Калужско-Рижской линии — полностью заменить здесь все составы на «Москва-2020» планируется уже в 2023 году.