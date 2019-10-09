9 октября. Mossovetinfo.ru – Обновленное приложение «Метро Москвы» пополнилось новыми функциями, в том числе перспективной картой метро, сообщается на портале mos.ru.



С помощью обновленного приложения можно построить маршруты с учетом платформ Московских центральных диаметров. Также в приложении появилась перспективная схема метро, на которой указаны не только действующие станции, но и те, которые планируется открыть до 2021 года.



С помощью обновленной схемы пассажиры могут построить маршруты, которые станут им доступны в ближайшее время и посчитать экономию времени, которую они получат.