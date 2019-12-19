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Город (Москва и область)     19.12.2019 14:39

Обновленный автобусный маршрут свяжет три линии метро с МЦД

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Теги:  автобусы  маршруты  Южная рокада  общественный транспорт 

19 декабря. Mossovetinfo.ru – С 21 декабря изменится маршрут автобуса № 784, автобус будет ходить от станции метро «Калужская» до платформы МЦД Москворечье, вместо станции метро «Южная», сообщается на официальном сайте Мосгортранса.

Обновленный маршрут пройдет по недавно открытому участку Южной рокады и свяжет Калужско-Рижскую, Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро со вторым диаметром МЦД.

Маршрут станет удобной альтернативой закрытой Каховской линии метро, от «Чертановоской» до «Кантемировской» можно будет доехать за 10 минут. Кроме того, сообщается, что в часы пик интервалы движения на маршруте будут сокращены с 15 до 10 минут.

В «Мосгортрансе» ожидают, что пассажиропоток обновленного маршрута вырастет вдвое и превысит 5 тысяч человек в сутки.


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Карта места

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Теги: 
автобусы  маршруты  Южная рокада  общественный транспорт 

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