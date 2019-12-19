19 декабря. Mossovetinfo.ru – С 21 декабря изменится маршрут автобуса № 784, автобус будет ходить от станции метро «Калужская» до платформы МЦД Москворечье, вместо станции метро «Южная», сообщается на официальном сайте Мосгортранса.
Обновленный маршрут пройдет по недавно открытому участку Южной рокады и свяжет Калужско-Рижскую, Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро со вторым диаметром МЦД.
Маршрут станет удобной альтернативой закрытой Каховской линии метро, от «Чертановоской» до «Кантемировской» можно будет доехать за 10 минут. Кроме того, сообщается, что в часы пик интервалы движения на маршруте будут сокращены с 15 до 10 минут.
В «Мосгортрансе» ожидают, что пассажиропоток обновленного маршрута вырастет вдвое и превысит 5 тысяч человек в сутки.
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