3 сентября. Mossovetinfo.ru – Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ, сообщает РИА Новости.



Получить профессиональное образование в новом комплексе могут люди любого возраста, начиная с 7 лет. На одной площадке собраны как профессиональные преподаватели, так и представители работодателей. Программы для образовательного центра разрабатывались исходя из требований работодателей.



«По большому счету, это презентация всех рабочих профессий, востребованных в городе, и не только презентация, но и реальная возможность получить здесь специальность», - заявил на церемонии открытия центра мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы также подчеркнул, что в новом центре москвичи смогут получить около 40 специальностей, а также отметил, что центр оснащен самым современным оборудованием, и самыми современными образовательными технологиями, разработанными в Москве в последние годы.