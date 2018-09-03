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Город (Москва и область)     03.09.2018 13:56

Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ

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Теги:  образование  профессиональное обучение  ВДНХ 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ, сообщает РИА Новости.

Получить профессиональное образование в новом комплексе могут люди любого возраста, начиная с 7 лет. На одной площадке собраны как профессиональные преподаватели, так и представители работодателей. Программы для образовательного центра разрабатывались исходя из требований работодателей.

«По большому счету, это презентация всех рабочих профессий, востребованных в городе, и не только презентация, но и реальная возможность получить здесь специальность», - заявил на церемонии открытия центра мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы также подчеркнул, что в новом центре москвичи смогут получить около 40 специальностей, а также отметил, что центр оснащен самым современным оборудованием, и самыми современными образовательными технологиями, разработанными в Москве в последние годы.


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Карта места

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Теги: 
образование  профессиональное обучение  ВДНХ 

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