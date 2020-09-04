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Город (Москва и область)
04.09.2020, 12:57
Общая готовность БКЛ составляет 60%
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Общая готовность Большой кольцевой линии метро составляет 60%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на генерального директора АО «Мосинжпро...
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Город (Москва и область)
04.09.2020, 08:44
Внутри Садового кольца появились около 70 новых точек бесплатного Wi-Fi
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Внутри Садового кольца установили около 70 новых точек бесплатной городской сети Wi-Fi, сообщается на портале mos.ru. Новые точки доступа появились на Тверской ...
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Город (Москва и область)
04.09.2020, 08:27
Корпус скорой помощи с вертолетной площадкой построят в Боткинской больнице
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Корпус скорой помощи построят в Боткинской больнице в ближайшие годы, сообщается на портале mos.ru. Корпус, площадью более 16 тысяч квадратных метров, будет пос...