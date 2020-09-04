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Город (Москва и область)     04.09.2020 12:57

Общая готовность БКЛ составляет 60%

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Теги:  строительство  метро  метрополитен  БКЛ 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Общая готовность Большой кольцевой линии метро составляет 60%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова.

Кравцов напомнил, что в этом году откроются три станции БКЛ: «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская» на западном участке линии и станция «Электрозаводская» - на северо-восточном участке ветки. Еще две станции северо-восточного участка БКЛ – «Лефортово» и «Авиамоторная» - были открыты весной.

Кроме того, на западном участке активно ведется строительство станций «Мневники» и «Кунцевская», а на северо-восточном участке – станции «Соколльники».

На Восточном участке БКЛ полностью готовы монолитные конструкции станции «Текстильщики», ведется строительство станций «Нагатинский затон», «Печатники» и «Кленовый бульвар».

Южный участок БКЛ уже готов более, чем на 50%, строитсся станция «Зюзино», ведется реконструкция станции «Каховская», строится переход на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

На Юго-Западном участке БКЛ более чем на 70% построены основные конструкции станций «Проспект Вернадского, «Мичуринский проспект», «Аминьевское шоссе» и «Давыдково».

Кравцов отметил, что строительство БКЛ ведется в графике, однако перед строителями стоит задача не только не снижать темп работ, но и ускорить его.


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Теги: 
строительство  метро  метрополитен  БКЛ 

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