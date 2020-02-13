13 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве проведен конкурс на обследование участка строительства Юго-Восточной хорды, на котором в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы, а также изъятие и транспортировку радиоактивных отходов и радиоактивно загрязненного грунта, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Победителем конкурса стал ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды».



Контракт предусматривает выполнение работ в три этапа:



Подготовительные работы, в рамках которых будет проведено ограждение участка, обеспечение охраны и санитарно-пропускного режима, и организация дозиметрического контроля;



Реабилитационные работы, в рамках которых будут организованы изъятие отходов и зараженного грунта, их упаковка в специализированные контейнеры и вывоз к местам хранения;



Заключительное радиационное обследование, в рамках которого будет проведено полное обследование объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм законодательства.



Все работы должны быть выполнены в течение трех месяцев с момента заключения контракта, то есть не позднее мая 2020 года.



Ранее сообщалось, что данный зараженный участок попал в полосу отвода строительства ЮВХ, в связи с чем власти Москвы приняли решение вывезти зараженный радиоактивностью грунт с бывшей территории завода полиметаллов и провести полномасштабную программу рекультивации.