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Город (Москва и область)     13.02.2020 11:06

Обследование и вывоз радиоактивного грунта из зоны строительства ЮВХ завершат в мае 2020 года

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Теги:  радиация  рекультивация  строительство  ЮВХ  Юго-Восточная хорда 

13 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве проведен конкурс на обследование участка строительства Юго-Восточной хорды, на котором в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы, а также изъятие и транспортировку радиоактивных отходов и радиоактивно загрязненного грунта, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Победителем конкурса стал ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды».

Контракт предусматривает выполнение работ в три этапа:

Подготовительные работы, в рамках которых будет проведено ограждение участка, обеспечение охраны и санитарно-пропускного режима, и организация дозиметрического контроля;

Реабилитационные работы, в рамках которых будут организованы изъятие отходов и зараженного грунта, их упаковка в специализированные контейнеры и вывоз к местам хранения;

Заключительное радиационное обследование, в рамках которого будет проведено полное обследование объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм законодательства.

Все работы должны быть выполнены в течение трех месяцев с момента заключения контракта, то есть не позднее мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что данный зараженный участок попал в полосу отвода строительства ЮВХ, в связи с чем власти Москвы приняли решение вывезти зараженный радиоактивностью грунт с бывшей территории завода полиметаллов и провести полномасштабную программу рекультивации.


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Карта места

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Теги: 
радиация  рекультивация  строительство  ЮВХ  Юго-Восточная хорда 

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