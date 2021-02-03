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Город (Москва и область)     03.02.2021 22:30

Резкое похолодание ожидается в Москве и области в ближайшие дни

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Теги:  Москва  Московская область  холод  циклон  Фобос 

3 февраля. Mossovetinfo.ru - В пятницу, 5 февраля, жителей Москвы и всего Московского региона ожидает обвал холода. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В воскресенье по области местами ожидается до минус 25.

По прогнозам синоптиков, в течение ночи морозы окрепнут до минус 10−15, Днем будет лишь на один-два градуса теплее. Время от времени будет приниматься небольшой снег.

В выходные ожидаются несущественные осадки, а похолодание усилится, и температурный режим окажется на 7−9 градусов ниже средних многолетних значений. В субботу ночью воздух остынет до минус 15−20, в воскресенье по области местами до минус 25 градусов. Дневная температура в пределах минус 10−15 градусов.

Морозную погоду принесет циклон, получивший у немецких метеорологов имя «Квирин». Перед похолоданием ожидаются снегопады.


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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  холод  циклон  Фобос 

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