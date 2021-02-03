08:21 Общество Названа причина сбоя на фиолетовой ветке метро утром 4 февраля
08:08 Общество Серьезный сбой произошел утром 4 февраля на фиолетовой ветке метро
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