29 декабря. Mossovetinfo.ru – Объявлен конкурс на проектирование домов, которые будут строиться в рамках программы реновации жилья в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Марат Хусннулин в эфире телеканала «Москва 24».
Он отметил: что продолжается подбор площадок для строительства новых домов. 236 площадок во всех районах столицы уже подобраны. Еще 136 площадок находятся в разработке.
Ранее сообщалось, что переселение жителей в новые дома начнется в начале 2018 года. Люди переедут в 12 уже построенных домов, которые в настоящее время готовят для заселения.
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