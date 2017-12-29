29 декабря. Mossovetinfo.ru – Объявлен конкурс на проектирование домов, которые будут строиться в рамках программы реновации жилья в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Марат Хусннулин в эфире телеканала «Москва 24».



Он отметил: что продолжается подбор площадок для строительства новых домов. 236 площадок во всех районах столицы уже подобраны. Еще 136 площадок находятся в разработке.



Ранее сообщалось, что переселение жителей в новые дома начнется в начале 2018 года. Люди переедут в 12 уже построенных домов, которые в настоящее время готовят для заселения.