Объявлена закупка 22 тысяч упаковок катетеров для введения инсулина пациентам с сахарным диабетом

19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - О закупке инфузионных систем типа Квик Сет в количестве 21 тысячи 188 упаковок в Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы для лечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи объявил Портала поставщиков. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Департаменте по конкурентной политике города Москвы, который является оператором Портала поставщиков.



Заказчиком выступает Департамент здравоохранения города Москвы. На годовую поставку катетеров выделяется 82 млн рублей.

