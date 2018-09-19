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Город (Москва и область)     20.09.2018 08:21

В Москве стартовал 11-й сезон программы «Миллион деревьев»

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Теги:  Миллион деревьев  озеленение 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал одиннадцатый сезон программы «Миллион деревьев», сообщает портал mos.ru.

В рамках программы планируется высадить более 9 тысяч деревьев, более 158 тысяч кустарников, а также восстановить те растения, которые пострадали в результате гроз и аномальной жары.

Программа «Миллион деревьев» была запущена в Москве осенью 2013 года. Зелёные насаждения высаживают в осенний и весенний период, когда растения находятся в периоде покоя. Это позволяет растениям нормально прижиться на новом месте. Места для высадки предлагают сами граждане на портале «Активный гражданин», а также сотрудники районных управ.

Всего с начала действия программы было высажено более двух миллионов кустарников, а количество высаженных деревьев к концу текущего года преодолеет отметку в 100 тысяч. Озеленение в рамках программы прошло в 17 тысячах московских дворов.


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Карта места

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Теги: 
Миллион деревьев  озеленение 

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