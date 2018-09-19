Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.09.2018, 08:46
Участок Филевской линии метро будет закрыт 22 и 23 сентября
20 сентября. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт для пассажиров в субботу и воскресенье, 22 и 23 сентября, сообщает Е...
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Город (Москва и область)
20.09.2018, 08:21
В Москве стартовал 11-й сезон программы «Миллион деревьев»
20 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал одиннадцатый сезон программы «Миллион деревьев», сообщает портал mos.ru. В рамках программы планируется высадить более 9 тысяч деревьев, бол...
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Город (Москва и область)
19.09.2018, 16:44
К годовщине битвы под Москвой столичные ветераны получат единовременные выплаты
19 сентября. Mossovetinfo.ru – Участники битвы за Москву, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к 77-й годовщине битвы под Москвой, сообщил мэр Москвы Серг...