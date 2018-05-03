3 мая. Mossovetinfo.ru – Школа на 1900 учеников будет построена в Левобережном районе Москвы на севере столицы, сообщается на официальном сайте департамента строительства Москвы.



По словам главы департамента Андрея Бочкарева, в настоящее время завершаются проектные работы. Начать строительство планируется в конце текущего года, а сдача школы в эксплуатацию запланирована на 2019 год.



Школа станет одной из самых крупных в Москве. В прошлом году в районе Некрасовка была построена самая крупная не только в Москве, но и во всей России школа, которая рассчитана на 2100 учеников.