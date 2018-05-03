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Город (Москва и область)     03.05.2018 14:26

Одна из самых крупных в Москве школ будет построена в Левобережном районе

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Теги:  строительство  школы 

3 мая. Mossovetinfo.ru – Школа на 1900 учеников будет построена в Левобережном районе Москвы на севере столицы, сообщается на официальном сайте департамента строительства Москвы.

По словам главы департамента Андрея Бочкарева, в настоящее время завершаются проектные работы. Начать строительство планируется в конце текущего года, а сдача школы в эксплуатацию запланирована на 2019 год.

Школа станет одной из самых крупных в Москве. В прошлом году в районе Некрасовка была построена самая крупная не только в Москве, но и во всей России школа, которая рассчитана на 2100 учеников.


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Карта места

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Теги: 
строительство  школы 

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