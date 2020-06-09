9 июня. Mossovetinfo.ru – Госдуарственная экспертиза одобрила проект строительства соединительной железнодорожной ветки между Смоленским и Киевским направлениями МЖД, сообщается на официальном сайте Главгосэкспертизы РФ.



Новая ветка пройдет через районы Пресненский, Тверской, Беговой, Хорошевский, Марьина Роща, Дорогомилово и Раменки. На ней будет четыре станции: Поклонная, Кутузовская, Камушки и Ермакова Роща.



Ранее сообщалось, что соединить Смоленское и Киевское направления МЖД новой соединительной веткой планируется в 2022 году.