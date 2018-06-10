10 июня. Mossovetinfo.ru – Фестиваль болельщиков ФИФА (официальная фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года) открылся 10 июня на Воробьевых горах.



Здесь болельщики, у которых не будет билетов на футбол, смогут смотреть матчи турнира на больших экранах.



Фан-зону создали напротив Главного здания Московского государственного университета (МГУ). Ее вместимость – 25 000 человек.