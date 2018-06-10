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Город (Москва и область)     10.06.2018 22:10

Официальная фан-зона ЧМ-2018 открылась в Москве на Воробьевых горах

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  фан-зона  болельщики  чемпионат мира  чемпионат мира-2018 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Фестиваль болельщиков ФИФА (официальная фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года) открылся 10 июня на Воробьевых горах.

Здесь болельщики, у которых не будет билетов на футбол, смогут смотреть матчи турнира на больших экранах.

Фан-зону создали напротив Главного здания Московского государственного университета (МГУ). Ее вместимость – 25 000 человек.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  фан-зона  болельщики  чемпионат мира  чемпионат мира-2018 

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