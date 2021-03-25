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Город (Москва и область)     25.03.2021 09:09

В Москве готовятся снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы рассматривают возможность снять ограничения на массовые мероприятия к концу апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.  Ограничения могут быть сняты, если в ближайшие недели ситуация с коронавирусом будет благоприятной.

Снятие ограничений до 9 мая позволит в очном формате провести праздничные мероприятия по случаю Дня Победы (парад на Красной площади, акцию «Бессмертный полк» и другие), а также традиционный уличный фестиваль «Пасхальный дар», который в прошлом году был отменен из-за коронавируса.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае массовой вакцинации и появления коллективного иммунитета большинство коронавирусных ограничений могут быть сняты к осени.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

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