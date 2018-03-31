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Город (Москва и область)     31.03.2018 10:37

Ограничения в движении транспорта 1 апреля в «Вербное воскресенье» - список

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Теги:  Москва  транспорт  ограничение  вербное воскресенье 

31 марта. Mossovetinfo.ru - Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что в связи с празднованием религиозного праздника «Вербное воскресенье» на территории города Москвы 1 апреля 2018 года с 06.00 часов до 16.00 часов, за исключением маршрутного транспорта, будут вводиться следующие ограничения в движении транспорта:

В Западном АО: ул. Рузская от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца; Востряковское шоссе и Боровское шоссе от ул. Никулинская до ул. Озерная.

В Северном АО: ул. Фестивальная от Ленинградского шоссе до ул. Смольная; Новосходненское шоссе от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище; дорога на Перепечинское кладбище от д. Шемякино до входа на кладбище.

В Северо-Западном АО: проезд Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади; Пятницкое шоссе от МКАД до ул. Барышиха (организация выделенной полосы по выходным дням).

В Троицком и Новомосковском АО: ул. Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.

В Южном АО: Каширское шоссе (дублер) от ул. Шипиловская до станции метро «Домодедовская»; Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе от ул. Типографская до Щербинского кладбища.

В Восточном АО: ул. Суздальская от ул. Городецкая до ул. Галины Вишневской; Проектируемый проезд № 326 от ул. Салтыковская до Николо-Архангельского проезда; ул. Галины Вишневской от ул. Суздальской до Николо-Архангельского проезда; Николо-Архангельский проезд от ул. Салтыковская до Николо-Архангельского кладбища; ул. Вешняковская от площади Амилкара Кабрала до ул. Красный Казанец.

В Юго-Западном АО: Санаторная и Тютчевская аллея; Новоясеневский тупик от Новоясеневского проспекта до Петропавловской церкви; ул. Николая Сироткина от ул. Брусилова до ул. Гагарина; 2-й Миргородский проезд; проезд от ул. Каховка до ул. Перекопская; Молодцовский проезд.

Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

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Теги: 
Москва  транспорт  ограничение  вербное воскресенье 

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