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Город (Москва и область)     30.04.2018 22:48

Ограничения в движении транспорта 1 мая 2018 года в Москве

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Теги:  Москва  1 мая  транспорт  ограничения 


30 апреля. Mossovetinfo.ru - - Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве сообщило, что «в связи с проведением шествий и митингов 1 мая 2018 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного» на ряде центральных улиц столицы.

Ограничения движения предусматриваются:
«- с 06.30 до 13.00 по Кремлевской и Москворецкой набережным, улице Ильинка, Варварка, Москворецкой улице, Васильевскому спуску, Большому Москворецкому мосту;
- с 08.00 до 13.00 по улицам Тверская и Моховая;
- с 09.00 до 13.00 по Калужской площади и улице Большая Якиманка;
- с 10.30 до 15.00 по улице Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Серафимовича, Моховой, Охотный Ряд, Воздвиженка, Знаменка, Театральной и Болотной площади;
- с 11.00 до 16.00 по улице Заморенова, Трехгорному Валу, площади Краснопресненской Заставы».

Госавтоинспекция просит заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также - строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

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Карта места

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Теги: 
Москва  1 мая  транспорт  ограничения 

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