Ограничения в движении транспорта 1 мая 2018 года в Москве



30 апреля. Mossovetinfo.ru - - Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве сообщило, что «в связи с проведением шествий и митингов 1 мая 2018 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного» на ряде центральных улиц столицы.



Ограничения движения предусматриваются:

«- с 06.30 до 13.00 по Кремлевской и Москворецкой набережным, улице Ильинка, Варварка, Москворецкой улице, Васильевскому спуску, Большому Москворецкому мосту;

- с 08.00 до 13.00 по улицам Тверская и Моховая;

- с 09.00 до 13.00 по Калужской площади и улице Большая Якиманка;

- с 10.30 до 15.00 по улице Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Серафимовича, Моховой, Охотный Ряд, Воздвиженка, Знаменка, Театральной и Болотной площади;

- с 11.00 до 16.00 по улице Заморенова, Трехгорному Валу, площади Краснопресненской Заставы».



Госавтоинспекция просит заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также - строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.