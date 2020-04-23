Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.04.2020 18:50

Ограничительные меры в Москве оптимальны, ужесточения не требуется - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ограничения  коронавирус  Сергей Собянин 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Введенные в Москве ограничительные меры в связи с распространение коронавируса оптимальны и ужесточать их нет необходимости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин отметил, что в других крупных городах мира вначале ввели слишком демократичные меры, которые потом пришлось сильно ужесточать из-за взрывного роста количества зараженных.

Мэр Москвы сравнил российскую столицу с Нью-Йорком, напомнив, что сроки начала пандемии были примерно одинаковыми, однако сразу введенные в Москве более жесткие ограничения позволили городу лучше подготовится к распространению коронавируса.

«В Нью-Йорке уже месяц бушует пандемия, очень жестко, по самому жесткому сценарию. У нас в Москве, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, адаптации граждан, для разворачивания тестовой системы, лабораторный системы».

Ограничения из-за распространения коронавируса были введены в Москве с 26 марта. 29 марта ограничения были ужесточены.

На 23 апреля в Москве выявлено 33 910 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ограничения  коронавирус  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

18:50 Город (Москва и область) Ограничительные меры в Москве оптимальны, ужесточения не требуется - Собянин

18:32 Город (Москва и область) В Москве усилят контроль за автомобилями из регионов и с зарубежным госномерами

18:02 Город (Москва и область) В Москве обновили мобильное приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

16:57 В России Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выходу из ограничительных мер для предприятий общепита

16:12 Город (Москва и область) Депздрав Москвы опроверг информацию СМИ о платном лечении коронавируса

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru