23 апреля. Mossovetinfo.ru – Введенные в Москве ограничительные меры в связи с распространение коронавируса оптимальны и ужесточать их нет необходимости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



Собянин отметил, что в других крупных городах мира вначале ввели слишком демократичные меры, которые потом пришлось сильно ужесточать из-за взрывного роста количества зараженных.



Мэр Москвы сравнил российскую столицу с Нью-Йорком, напомнив, что сроки начала пандемии были примерно одинаковыми, однако сразу введенные в Москве более жесткие ограничения позволили городу лучше подготовится к распространению коронавируса.



«В Нью-Йорке уже месяц бушует пандемия, очень жестко, по самому жесткому сценарию. У нас в Москве, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, адаптации граждан, для разворачивания тестовой системы, лабораторный системы».



Ограничения из-за распространения коронавируса были введены в Москве с 26 марта. 29 марта ограничения были ужесточены.



На 23 апреля в Москве выявлено 33 910 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.