10 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 100 домов по программе реновации начнут строить в Москве до конца текущего года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в настоящее время 34 дома по программе реновации уже построены и до конца года будут переданы под заселение, еще около 140 домов находятся в проектировании.
Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.
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