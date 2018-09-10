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Город (Москва и область)     10.09.2018 13:34

Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года

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Теги:  реновация  программа реновации  жилье  строительство  реновация жилья 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 100 домов по программе реновации начнут строить в Москве до конца текущего года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в настоящее время 34 дома по программе реновации уже построены и до конца года будут переданы под заселение, еще около 140 домов находятся в проектировании.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.


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Теги: 
реновация  программа реновации  жилье  строительство  реновация жилья 

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