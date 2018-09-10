10 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 100 домов по программе реновации начнут строить в Москве до конца текущего года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в настоящее время 34 дома по программе реновации уже построены и до конца года будут переданы под заселение, еще около 140 домов находятся в проектировании.



Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.