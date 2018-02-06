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Город (Москва и область)     06.02.2018 13:14

Около 100 событийных мероприятий проведут в Подмосковье во время чемпионата мира по футболу

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Теги:  Московская область  ЧМ-2018  футбол  чемпионат  культурная программа  Забралова 

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - Около 100 событийных мероприятий проведут в Подмосковье во время чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), а государственные музеи Московской области будут работать без выходных «и при наличии паспорта болельщика – бесплатно», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В период проведения чемпионата мира в Московской области запланировано проведение почти 100 событийных мероприятий», - сообщила Забралова.

«Они будут организованы в городах, вошедших в приоритетный региональный проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области» – это Сергиев Посад, Хотьково, Клин, Коломна, Дмитров и Истра», – сказала зампред Правительства МО.

Мероприятия также пройдут в городах: Химки, Долгопрудный, Лобня, Домодедово, Солнечногорском и Раменском районах, - где будут проживать и тренироваться команды-участницы ЧМ-2018.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  ЧМ-2018  футбол  чемпионат  культурная программа  Забралова 

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