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Город     17.01.2018 09:51

Около 10 млн человек в Москве хотя бы раз записывались к врачу онлайн

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Теги:  ЕМИАС  врачи  запись к врачу 

9,7 миллиона москвичей хотя бы раз записывались к врачу онлайн. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Также отмечается, что на данный момент в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) заведено уже более 6,3 миллиона электронных медицинских карт.

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Карта места

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Теги: 
ЕМИАС  врачи  запись к врачу 

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