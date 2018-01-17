Около 10 млн человек в Москве хотя бы раз записывались к врачу онлайн

9,7 миллиона москвичей хотя бы раз записывались к врачу онлайн. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Также отмечается, что на данный момент в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) заведено уже более 6,3 миллиона электронных медицинских карт.

