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Город (Москва и область)     01.10.2020 09:53

Около 11 тыс. инвалидов обеспечат санаторно-курортным лечением в Подмосковье в 2020 году

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Теги:  Подмосковье  Минсоцразвития  инвалиды  путевки  бюджет 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Путевки на санаторно-курортное лечение за счет бюджета Московской области должны получить в этом году в Подмосковье около 11 тысяч человек с инвалидностью, сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

На эти цели Минсоцразвития получило из бюджета Московской области в 2020 году — 366 миллионов рублей. В 2019 году на эти цели было выделено 353 миллиона рублей.

Отмечается, что около 31 тысячи человек подали заявление на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.

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Теги: 
Подмосковье  Минсоцразвития  инвалиды  путевки  бюджет 

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