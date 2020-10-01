Около 11 тыс. инвалидов обеспечат санаторно-курортным лечением в Подмосковье в 2020 году

1 октября. Mossovetinfo.ru - Путевки на санаторно-курортное лечение за счет бюджета Московской области должны получить в этом году в Подмосковье около 11 тысяч человек с инвалидностью, сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.



На эти цели Минсоцразвития получило из бюджета Московской области в 2020 году — 366 миллионов рублей. В 2019 году на эти цели было выделено 353 миллиона рублей.



Отмечается, что около 31 тысячи человек подали заявление на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.