7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в настоящее время около 1700 человек проходят лечение от коронавируса на дому, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ракова заявила, что проходить лечение на дому предлагается всем, у кого заболевание коронавирусом протекает в легкой форме.
«Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом. С момента запуска проекта медики провели более 7 тысяч удаленных консультаций», - рассказала заместитель мэра Москвы.
Врачебные консультации доступны больным, которые проходят лечение на дому, круглосуточно.
Всего в Москве выявлен 5181 случай заражения. Вылечились 222 человека, скончался - 31.
В свою очередь, московское управление Роспотребнадзора сообщает, что в Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции.
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