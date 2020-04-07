7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в настоящее время около 1700 человек проходят лечение от коронавируса на дому, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Ракова заявила, что проходить лечение на дому предлагается всем, у кого заболевание коронавирусом протекает в легкой форме.



«Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом. С момента запуска проекта медики провели более 7 тысяч удаленных консультаций», - рассказала заместитель мэра Москвы.



Врачебные консультации доступны больным, которые проходят лечение на дому, круглосуточно.



Всего в Москве выявлен 5181 случай заражения. Вылечились 222 человека, скончался - 31.



В свою очередь, московское управление Роспотребнадзора сообщает, что в Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции.