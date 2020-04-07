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Город (Москва и область)     07.04.2020 17:05

Около 1,7 тысячи человек в Москве лечатся от коронавируса на дому

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Теги:  коронавирус  лечение  лечение на дому 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в настоящее время около 1700 человек проходят лечение от коронавируса на дому, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова заявила, что проходить лечение на дому предлагается всем, у кого заболевание коронавирусом протекает в легкой форме.

«Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом. С момента запуска проекта медики провели более 7 тысяч удаленных консультаций», - рассказала заместитель мэра Москвы.

Врачебные консультации доступны больным, которые проходят лечение на дому, круглосуточно.

Всего в Москве выявлен 5181 случай заражения. Вылечились 222 человека, скончался - 31.

В свою очередь, московское управление Роспотребнадзора сообщает, что в Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции.


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Теги: 
коронавирус  лечение  лечение на дому 

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