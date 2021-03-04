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Город (Москва и область)     04.03.2021 20:18

Около 20 круглогодичных рынков откроют в Москве в 2021 году

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Теги:  торговля  рынки 

4 марта. Mossovetinfo.ru – В течение 2021 года в Москве откроют около 20 круглогодичных рынков, сообщается на портале mos.ru.

В настоящее время в Москве работают несколько десятков круглогодичных рынков, на которых москвичи могут приобрести овощи, мясо, молоко и другие продукты из России, а также из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Рынки строят в отапливаемых павильонах, которые оснащены системами вентиляции, кондиционирования и холодильным оборудованием для хранения продуктов. Они строятся в рамках программы комплексного благоустройства «Мой район».

Работают рынки шесть дней в неделю (ежедневно кроме понедельника) с 10:00 до 20:00. С открытием новых рынков такие торговые площадки появятся в половине московских районов.

Кроме того, с апреля по декабрь в Москве работают рынки выходного дня и региональные рынки, торгующие фермерской продукцией и продукцией небольших сельскохозяйственных предприятий.


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Теги: 
торговля  рынки 

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