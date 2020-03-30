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Город (Москва и область)
30.03.2020, 11:51
Около 20% жителей Москвы проигнорировали призыв к самоизоляции - Собянин
30 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер в связи с тем, что около 20% жителей Москвы проигнорировали призыв к самоизоляции, сообщил мэ...
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Город (Москва и область)
30.03.2020, 08:58
Как работают центры госуслуг «Мои документы» в условиях ограничения передвижения
30 марта. Mossovetinfo.ru – С 30 марта в связи с введением ограничения передвижения по Москве, центры госусдуг «Мои документы» переходят на новый режим работы, сообщается на официальном сайте центр...
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Город (Москва и область)
30.03.2020, 08:44
ВДНХ запускает серию видеоэкскурсий, мастер-классов и лекций в режиме онлайн
30 марта. Mossovetinfo.ru – ВДНХ с 31 марта запускает цикл видеокскурсий, а также мастер-классов и лекций в режиме онлайн, сообщила ИА «Моссовет» заммэра Москвы Наталья Сергунина. В онлайн-пр...