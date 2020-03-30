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Город (Москва и область)     30.03.2020 11:51

Около 20% жителей Москвы проигнорировали призыв к самоизоляции - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  самоизоляция  карантин 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер в связи с тем, что около 20% жителей Москвы проигнорировали призыв к самоизоляции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России.

В связи с этим власти Москвы приняли решение перевести на режим самоизоляции не только граждан из групп риска, а всех жителей Москвы, которые не задействованы в производстве или работе органов власти, других учреждений.

С 16 марта в Москве действуют ограничения на работу предприятий и проведение массовых мероприятий. Кроме того, указом мэра Москвы люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать домашний режим. В городе отменены массовые мероприятия, все школы и учреждения дополнительного образования закрыты.

С 28 марта в городе начали действовать новые дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. С 30 марта в столице введено ограничение на передвижение по городу. Покидать квартиру можно, чтобы выбросить мусор, а также для похода в магазин, выгула домашних животных, поездок на работу и при обращении за неотложной медицинской помощью.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  самоизоляция  карантин 

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