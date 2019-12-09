9 декабря. Mossovetinfo.ru – В зимний период в 28 московских парках будет работать 38 катков и хоккейных коробок, сообщается на портале mos.ru.
В настоящее время в парках Москвы уже начали работу 20 катков с искусственным льдом, еще 18 зальют, когда в Москве установится морозная погода.
Узнать подробнее, где уже работают катки с искусственным льдом и в каких парках будут залиты натуральные катки, можно здесь.
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