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Город (Москва и область)     09.12.2019 08:59

Около 40 катков будет работать в парках Москвы в зимний период

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Теги:  парки  катки  зимний отдых 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – В зимний период в 28 московских парках будет работать 38 катков и хоккейных коробок, сообщается на портале mos.ru.

В настоящее время в парках Москвы уже начали работу 20 катков с искусственным льдом, еще 18 зальют, когда в Москве установится морозная погода.

Узнать подробнее, где уже работают катки с искусственным льдом и в каких парках будут залиты натуральные катки, можно здесь.


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Карта места

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Теги: 
парки  катки  зимний отдых 

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