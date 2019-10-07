7 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершился очередной сезон благоустройства, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил, что всего в 2019 году в Москве было благоустроено около 4 тысяч объектов: улицы, скверы, парки, дворы и другие территории.
Большинство работ в этом году происходило за пределами центра города, в центре были благоустроены только несколько улиц, которые по разным причинам не попали в программу благоустройства прошлых лет.
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