7 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершился очередной сезон благоустройства, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин сообщил, что всего в 2019 году в Москве было благоустроено около 4 тысяч объектов: улицы, скверы, парки, дворы и другие территории.



Большинство работ в этом году происходило за пределами центра города, в центре были благоустроены только несколько улиц, которые по разным причинам не попали в программу благоустройства прошлых лет.