1 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 550 человек в Москве находятся на домашнем лечении от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



«Большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносит болезнь в легкой форме. Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому», - сообщила Ракова.



Порядок лечения на дому был запущен в Москве 23 марта. Решение о том, можно ли человеку лечится дома, принимает врач. В таком случае пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если заболевший не соблюдает правила самоизоляции, он в обязательном порядке госпитализируется.



В ходе домашнего лечения пациенту бесплатно предоставляется необходимый набор противовирусных препаратов на весь период лечения.



Ракова также сообщила, что данный порядок лечения, первоначально введенный до 30 марта, продлен до 6 апреля.



Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что в столице разработали мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для контроля за соблюдением режима самоизоляции больными, которые проходят лечение на дому.