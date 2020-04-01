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Город (Москва и область)     01.04.2020 13:34

Около 550 человек в Москве находятся на домашнем лечении от коронавируса

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Теги:  коронавирус  лечение  порядок  правила 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 550 человек в Москве находятся на домашнем лечении от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносит болезнь в легкой форме. Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому», - сообщила Ракова.

Порядок лечения на дому был запущен в Москве 23 марта. Решение о том, можно ли человеку лечится дома, принимает врач. В таком случае пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если заболевший не соблюдает правила самоизоляции, он в обязательном порядке госпитализируется.

В ходе домашнего лечения пациенту бесплатно предоставляется необходимый набор противовирусных препаратов на весь период лечения.

Ракова также сообщила, что данный порядок лечения, первоначально введенный до 30 марта, продлен до 6 апреля.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что в столице разработали мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для контроля за соблюдением режима самоизоляции больными, которые проходят лечение на дому.


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Теги: 
коронавирус  лечение  порядок  правила 

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