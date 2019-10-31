31 октября. Mossovetinfo.ru – В связи с запуском первых двух маршрутов Московских центральных диаметров, в Москве переименуют около 60 остановок наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Сообщается, что с 1 ноября 57 остановок получат новые названия, в которых будет присутствовать аббревиатура МЦД. Это будет сделано для того, чтобы указать пассажирам на возможность пересадки на МЦД. Так, остановка «Станция Бескудниково» будет называться «Станция МЦД Бескудниково», а остановку «Платформа Ржевская» переименуют в «Станция МЦД Рижская».



Новые названия остановок появятся на остановочных павильонах, и на маршрутных указателях в транспорте.



Запуск первых двух маршрутов МЦД «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) и «Курско-Рижский» (Подольск – Нахабино) запланирован в конце 2019 года.