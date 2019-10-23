23 октября. Mossovetinfo.ru – Около 60% самозанятых россиян зарегистрированы в Москве, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.



«В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей», - приводит слова Ефимова портал mos.ru.



Также сообщается, что с января по август в бюджет Москвы поступило 235,5 миллиона рублей в виде налогов от самозанятых граждан. Большинство самозанятых граждан работают в сфере репетиторства, рекламы, пассажирских перевозок, консультаций, или занимаются сдачей жилья в аренду. Ежемесячно количество самозанятых граждан в Москве увеличивается на 15-20 тысяч человек.