23 октября. Mossovetinfo.ru – Около 60% самозанятых россиян зарегистрированы в Москве, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей», - приводит слова Ефимова портал mos.ru.
Также сообщается, что с января по август в бюджет Москвы поступило 235,5 миллиона рублей в виде налогов от самозанятых граждан. Большинство самозанятых граждан работают в сфере репетиторства, рекламы, пассажирских перевозок, консультаций, или занимаются сдачей жилья в аренду. Ежемесячно количество самозанятых граждан в Москве увеличивается на 15-20 тысяч человек.
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