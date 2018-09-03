Другие материалы
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Город (Москва и область)
03.09.2018, 16:46
Мосгорсуд отказался снимать Собянина с выборов мэра Москвы
3 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отказал в иске кандидату в мэры Москвы от КПРФ Вадиму Кумину, который требовал снять с выборов действующего мэра Москвы Сергея Собянина. По мнению Кум...
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Город (Москва и область)
03.09.2018, 16:32
Объем ввода недвижимости в Москве вырос почти на 30% за год
3 сентября. Mossovetinfo.ru – Объемы ввода в строй недвижимости в Москве за первые 8 месяцев 2018 года составили 3,8 миллиона квадратных метров, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента г...
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Город (Москва и область)
03.09.2018, 15:39
Около 63 тысяч человек намерены проголосовать на выборах Мэра Москвы за городом
3 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 63 тысяч человек прикрепились для участия в выборах мэра Москвы на загородных избирательных участках, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборам...