3 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 63 тысяч человек прикрепились для участия в выборах мэра Москвы на загородных избирательных участках, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.



Еще 66 тысяч человек собираются проголосовать в Москве не по месту проживания, прикрепившись к другим избирательным участкам.



Предстоящие выборы мэра Москвы станут первыми, на которых проголосовать можно будет на любом избирательном участке, а также за пределами Москвы. В Московской, Владимирской Калужской и Тверской областях создано 209 избирательных участок.



Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.