24 марта. Mossovetinfo.ru – Около 70 человек выписано из больницы в Коммунарке за прошедшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.



По словам Проценко, за стуки в больницу поступило 29 пациентов, выписано 70 человек.



Всего в больнице находится 412 человек, из них 156 пациентов с диагнозом «пневмония», 82 пациента с диагнозом коронавирус. Один человек подключен к аппарату ИВЛ, 10 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.



Всего в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек уже выздоровели, смертельных случаев в результате коронавируса не зафиксировано.