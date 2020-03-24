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Город (Москва и область)     24.03.2020 09:01

Около 70 человек выписано за прошедшие сутки из больницы в Коммунарке

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Теги:  Коммунарка  больница  коронавирус 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Около 70 человек выписано из больницы в Коммунарке за прошедшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

По словам Проценко, за стуки в больницу поступило 29 пациентов, выписано 70 человек.

Всего в больнице находится 412 человек, из них 156 пациентов с диагнозом «пневмония», 82 пациента с диагнозом коронавирус. Один человек подключен к аппарату ИВЛ, 10 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Всего в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек уже выздоровели, смертельных случаев в результате коронавируса не зафиксировано.


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Теги: 
Коммунарка  больница  коронавирус 

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