14 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 780 человек, которые раньше проживали в квартирах по договорам социального найма, оформили в собственность квартиры, полученные по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.



Ранее при переселении в новое жилье в рамках городских программ, жители, которые проживали в квартирах по договорам социального найма, заключали такие же договора. Чтобы получить новую квартиру в собственность, необходимо было ее приватизировать.



Однако, с 2017 года жители домов, вошедших в программу реновации жилья, при получении нового жилья могут получить его в собственность, даже если занимали прежнее жилье по договору социального найма. Для этого достаточно просто написать заявление в департамент городского имущества. При этом, оформить квартиры в собственность можно бесплатно.