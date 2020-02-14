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Город (Москва и область)     14.02.2020 15:46

Около 800 человек оформили в собственность квартиры, полученные по реновации

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Теги:  програма реновации жилья  собственность  программа реновации  жилье  реновация жилья 

14 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 780 человек, которые раньше проживали в квартирах по договорам социального найма, оформили в собственность квартиры, полученные по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.

Ранее при переселении в новое жилье в рамках городских программ, жители, которые проживали в квартирах по договорам социального найма, заключали такие же договора. Чтобы получить новую квартиру в собственность, необходимо было ее приватизировать.

Однако, с 2017 года жители домов, вошедших в программу реновации жилья, при получении нового жилья могут получить его в собственность, даже если занимали прежнее жилье по договору социального найма. Для этого достаточно просто написать заявление в департамент городского имущества. При этом, оформить квартиры в собственность можно бесплатно.


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Карта места

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Теги: 
програма реновации жилья  собственность  программа реновации  жилье  реновация жилья 

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