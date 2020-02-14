14 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 780 человек, которые раньше проживали в квартирах по договорам социального найма, оформили в собственность квартиры, полученные по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.
Ранее при переселении в новое жилье в рамках городских программ, жители, которые проживали в квартирах по договорам социального найма, заключали такие же договора. Чтобы получить новую квартиру в собственность, необходимо было ее приватизировать.
Однако, с 2017 года жители домов, вошедших в программу реновации жилья, при получении нового жилья могут получить его в собственность, даже если занимали прежнее жилье по договору социального найма. Для этого достаточно просто написать заявление в департамент городского имущества. При этом, оформить квартиры в собственность можно бесплатно.
16:47 Общество Снег в Москве может исчезнуть до наступления календарной весны
15:46 Город (Москва и область) Около 800 человек оформили в собственность квартиры, полученные по реновации
14:55 Власть Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
14:44 Город (Москва и область) Реконструкцию московских набережных планируется завершить до 2023 года
13:39 Власть Власти Москвы в ближайшее время рассмотрят вопросы увековечения памяти Лужкова
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления
17:20 Общество В Москве открылся еще один детский технопарк
18:38 Общество Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля