18 августа. Mossovetinfo.ru – Около 80 парков благоустроят в Москве ко Дню города. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Он отметил, что благоустройство проходит не только в центре Москвы. «Это делается во всех районах города Москвы», — сказал Бирюков во время обхода парка в Южном Бутове. В части парков работы по благоустройству уже завершены.



День города отметят в Москве 8-9 сентября.