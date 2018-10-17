17 октября. Mossovetinfo.ru – Около одного миллиона пассажиров перевозят еженедельно автобусы полуэкспрессных маршрутов в Москве, сообщает портал mos.ru.



На полуэкспрессных маршрутах работают только автобусы большой и особо большой вместимости, они следуют по выделенным полосам, а в утренние и вечерние часы пик интервалы их движения составляют не более 5 минут. Полуэкспрессы останавливаются только у самых востребованных остановок: станций метро, МЦК и МЖД и социальных объектов. Это позволяет значительно сократить время в пути, и быстро добраться жителям отдаленных районов до станций метро, МЦК и МЖД, или наоборот, доехать от станций домой.



Всего в Москве работает 14 полуэкспрессных маршрутов, которые ходят из отдаленных районов в центр города или до станций метро. Последний из полуэкспрессов - автобус №909 – был запущен в начала октября от 4-го микрорайона поселка Северный до Отсашковской улицы.