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Город (Москва и область)     11.03.2020 12:54

Около трети водителей, проверенных в Подмосковье в 2019 году, были пьяны

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Теги:  Московская область  водители  проверки  алкогольное опьянение 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч водителей в Подмосковье было освидетельствовано в 2019 году на состояние алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В результате проверок состояние опьянения было выявлено почти у 3,2 тысячи водителей, или в 32% случаев.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом количество случаев алкогольного опьянения сократилось на 7,6%, наркотического опьянения – на 12%.


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Карта места

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Теги: 
Московская область  водители  проверки  алкогольное опьянение 

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