11 марта. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч водителей в Подмосковье было освидетельствовано в 2019 году на состояние алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



В результате проверок состояние опьянения было выявлено почти у 3,2 тысячи водителей, или в 32% случаев.



Отмечается, что по сравнению с 2018 годом количество случаев алкогольного опьянения сократилось на 7,6%, наркотического опьянения – на 12%.