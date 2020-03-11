Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.03.2020, 14:17
Около тысячи человек в Москве находятся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом
11 марта. Mossovetinfo.ru –Около тысячи человек в Москве, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соц...
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Город (Москва и область)
11.03.2020, 12:54
Около трети водителей, проверенных в Подмосковье в 2019 году, были пьяны
11 марта. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч водителей в Подмосковье было освидетельствовано в 2019 году на состояние алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба министерства здр...
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Город (Москва и область)
11.03.2020, 12:52
Комплексное благоустройство Ленинского проспекта проведут в 2020 году
11 марта. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве пройдут работы по комплексному благоустройству Ленинского проспекта, сообщается на портале mos.ru. Благоустроен будет сам Ленинский проспект и...