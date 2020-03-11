11 марта. Mossovetinfo.ru –Около тысячи человек в Москве, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам Раковой, все контактировавшие с заболевшими коронавирусом были быстро выявлены и помещены под наблюдение. Это не только родственники и друзья заболевших, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. Часть из них находится на домашнем карантине, некоторые госпитализированы или помещены в обсервационный центр.
Кроме того, данные еще 700 человек, которые имели контакты с заболевшими и покинули Москву, переданы медицинским службам соответствующих регионов.
Всего в Москве было выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом. 1 заболевший уже выздоровел и выписан из больницы, остальные проходят лечение.
14:17 Город (Москва и область) Около тысячи человек в Москве находятся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом
13:43 В России Наркопреступления стали основной причиной попадания россиян в колонии - ФСИН
12:54 Город (Москва и область) Около трети водителей, проверенных в Подмосковье в 2019 году, были пьяны
12:52 Город (Москва и область) Комплексное благоустройство Ленинского проспекта проведут в 2020 году
11:23 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 11 по 13 марта из-за ветра
14:29 Происшествия Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи
08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта
12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы
09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра
21:11 Власть Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса