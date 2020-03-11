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Город (Москва и область)     11.03.2020 14:17

Около тысячи человек в Москве находятся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом

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Теги:  Москва  коронавирус  наблюдение 

11 марта. Mossovetinfo.ru –Около тысячи человек в Москве, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, все контактировавшие с заболевшими коронавирусом были быстро выявлены и помещены под наблюдение. Это не только родственники и друзья заболевших, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. Часть из них находится на домашнем карантине, некоторые госпитализированы или помещены в обсервационный центр.

Кроме того, данные еще 700 человек, которые имели контакты с заболевшими и покинули Москву, переданы медицинским службам соответствующих регионов.

Всего в Москве было выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом. 1 заболевший уже выздоровел и выписан из больницы, остальные проходят лечение.


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Теги: 
Москва  коронавирус  наблюдение 

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