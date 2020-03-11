11 марта. Mossovetinfo.ru –Около тысячи человек в Москве, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По словам Раковой, все контактировавшие с заболевшими коронавирусом были быстро выявлены и помещены под наблюдение. Это не только родственники и друзья заболевших, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. Часть из них находится на домашнем карантине, некоторые госпитализированы или помещены в обсервационный центр.



Кроме того, данные еще 700 человек, которые имели контакты с заболевшими и покинули Москву, переданы медицинским службам соответствующих регионов.



Всего в Москве было выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом. 1 заболевший уже выздоровел и выписан из больницы, остальные проходят лечение.