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Город (Москва и область)     09.09.2020 06:55

Онлайн-голосование избирателей районов Бабушкинский и Марьино пройдет 11 и 12 сентября

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Теги:  Москва  выборы  Бабушкинский  Марьино 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - В Бабушкинском районе и Марьине Москвы проходят дополнительные выборы муниципальных депутатов. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) избирателей пройдет 11 и 12 сентября. Отдать свой голос можно будет на портале mos.ru с 8 утра 11 сентября до 8 вечера 12 сентября. Подсчет голосов как по онлайн-голосованию (ДЭГ), так и по традиционному голосованию пройдет 13 сентября вечером, после закрытия избирательных участков.

Из поданных 5227 заявлений для участия в ДЭГ одобрено 4853, что составляет 7% от общего числа избирателей . Ожидается, что не менее 90% записавшихся на онлайн-голосование примут в нем участие.

Все участки для голосования оборудуют видеонаблюдением и КОИБами последней версии.

По итогам довыборов в двух районах будет избрано 4 муниципальных депутата вместо выбывших.

В среду в 10:00 в Московской городской избирательной комиссии (МГИК) пройдет  процедура разделения ключа расшифрования результатов волеизъявления избирателей при проведении ДЭГ.

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Теги: 
Москва  выборы  Бабушкинский  Марьино 

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