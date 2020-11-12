12 ноября. Mossovetinfo.ru – Операштаб Москвы разъяснил, почему было принято решение закрыть работу развлекательных заведений в ночное время.



Как показала весенняя волна пандемии, ночные развлекательные заведения стали одним из главных рассадников заражения коронавирусом, так как на ночных вечеринках труднее соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.



Однако развлекательным заведениям оставлена возможность работать в дневное время в качестве ресторанов и кафе.



Ранее сообщалось, что с 13 октября в Москве вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, развлекательным заведениям, кафе и ресторанам запрещается работать в ночное время.