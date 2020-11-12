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Город (Москва и область)     12.11.2020 19:30

Оперштаб Москвы объяснил закрытие ночных заведений из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  ограничения  кафе  рестораны 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Операштаб Москвы разъяснил, почему было принято решение закрыть работу развлекательных заведений в ночное время.

Как показала весенняя волна пандемии, ночные развлекательные заведения стали одним из главных рассадников заражения коронавирусом, так как на ночных вечеринках труднее соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Однако развлекательным заведениям оставлена возможность работать в дневное время в качестве ресторанов и кафе.

Ранее сообщалось, что с 13 октября в Москве вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, развлекательным заведениям, кафе и ресторанам запрещается работать в ночное время.


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Теги: 
коронавирус  ограничения  кафе  рестораны 

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