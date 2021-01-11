11 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 646 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы.



Кроме того, за стуки от коронавируса вылечились 6 684 пациента из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 75 человек.



В России за сутки было выявлено 23 315 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 21 786 человек, скончались 436 человек.