11 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 646 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы.
Кроме того, за стуки от коронавируса вылечились 6 684 пациента из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 75 человек.
В России за сутки было выявлено 23 315 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 21 786 человек, скончались 436 человек.
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