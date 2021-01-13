 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     13.01.2021 11:55

Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

13 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 320 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки от коронавируса в Москве вылечились 6 870 пациентов, из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 76 человек.

Ранее сообщалось, что в России за сутки впервые с 18 ноября выявлено менее 23 тысяч случаев заражения коронавирусом.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

11:55 Город (Москва и область) Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу

11:28 Общество Навальный сообщил, что вернется в Россию 17 января

11:19 В России В России впервые с 18 ноября выявлено менее 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19

10:36 Происшествия Мужчину насмерть зажало дверями электрички в Подмосковье

10:15 Город (Москва и область) Дом второй половины XIX века на Проспекте Мира признали памятником архитектуры

Актуальные материалы

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru