Другие материалы
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Город (Москва и область)
14.01.2021, 11:53
Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу
14 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 893 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 7 049...
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Город (Москва и область)
14.01.2021, 11:27
В Москве открылось 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
14 января. Mossovetinfo.ru – В Москве с 14 января открылось 30 новых пунктов вакцинации от коронавируса на базе городских поликлиник, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число пу...
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Город (Москва и область)
14.01.2021, 08:58
Все школьники Москвы вернутся к очному обучению с 18 января
14 января. Mossovetinfo.ru – Московские школьники всех классов с 18 января вернутся к очному обучению. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Транспортные карты школьников, даю...