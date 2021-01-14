Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу

14 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 893 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 7 049 человек. Скончались в результате заболевания 68 человек.



В целом по России за сутки выявлено 24 763 новых случая заражения. Вылечились 27 956 человек из числа ранее заболевших, скончались в результате заболевания 570 человек.