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Город (Москва и область)     14.01.2021 11:53

Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

14 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 893 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 7 049 человек. Скончались в результате заболевания 68 человек.

В целом по России за сутки выявлено 24 763 новых случая заражения. Вылечились 27 956 человек из числа ранее заболевших, скончались в результате заболевания 570 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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