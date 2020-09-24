24 сентября. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб Москвы сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в столице. В заявлении оперштаба отмечается, что 24 сентября был пройдена «психологическая» отметка в 1000 новых случаев заражения. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30 процентов.



Оперштаб отмечает, что смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. В столице создан значительный резерв коечного фонда. Также сообщается, что в Москве создана усистема ПЦР-исследования, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки.



Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса. Впервые за три месяца в остролице число случаев заражения за сутки в превысило 1000. В предыдущий раз более 1000 новых случаев было зафиксировано 23 июня - тогда был выявлен 1081 случай заражения.