24 сентября. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб Москвы сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в столице. В заявлении оперштаба отмечается, что 24 сентября был пройдена «психологическая» отметка в 1000 новых случаев заражения. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30 процентов.
Оперштаб отмечает, что смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. В столице создан значительный резерв коечного фонда. Также сообщается, что в Москве создана усистема ПЦР-исследования, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса. Впервые за три месяца в остролице число случаев заражения за сутки в превысило 1000. В предыдущий раз более 1000 новых случаев было зафиксировано 23 июня - тогда был выявлен 1081 случай заражения.
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