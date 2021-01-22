Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

22 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 3 037 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за сутки от коронавируса в Москве вылечились 5 629 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 72 человека.



В целом по России за стуки было выявлено 21 513 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 27 318 человек, скончались 580 человек.